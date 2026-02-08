Aylık mutat olarak düzenlenen ilçe müftüleri toplantısı Müftü Şahin Yıldırım yönetiminde merkezde yapıldı.

Lalezar Kur'an kursunda yapılan toplantıya, Müftü Yardımcıları ile 13 ilçe müftüsü/vekili katıldı.Toplantıda, 2026 yılında yürütülecek din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve güncel gelişmeler ele alınırken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Müftü Yıldırım, ilçe müftülerine katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı sonunda tayinleri çıkan ilçe müftülerine plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi