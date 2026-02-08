Ziyarette firma sahipleri Bekir ve Fatih Özçelik kardeşlerden tesisleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Yurt dışında bir çok ülkeye büyük çapta demir çelik işleri yapan firma son olarak Cezayir'in Baccar şehrine 25 bin kişi kapasiteli stadyum yapımına devam ediyor.

Firma sahipleri Bekir ve Fatih Özçelik, Vali duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Çalgan’a girişimci ve sanayiciye verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür etti.Ziyarette Vali Ali Çalgan’a Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yanı sıra TSO ve MÜSİAD yöneticileri de eşlik etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR