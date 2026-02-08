SMA Tip 2 kas hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavisine destek olmak amacıyla Çorum’da anlamlı bir dayanışma gecesi düzenlendi. TSO Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Umut ve Müzik Gecesi” programında Türk Halk Müziği Sanatçısı Eren Özdemir sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu konser programına Vali Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile çok sayıda davetli katıldı.

Konserden elde edilen gelir, SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın valilik onaylı tedavi hesabına aktarılırken, gece boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Ali Çalgan, gecenin amacına ulaşmasını temenni ederek, “Mustafa Baran yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi