Çorum Valisi Ali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan P. Söz. Er Mustafa Uslu’nun Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek hem taziyelerini yineledi hem de umre dönüşü hayır dileklerinde bulundu.

Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan; Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Asal Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik ve eşleri ile birlikte, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Kahraman Mehmetçik Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun ailesini ziyaret etti.

Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde yaşayan şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Çalgan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında, umre ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen şehidin babası Sadık Uslu ve annesi Kezban Uslu’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, ibadetlerinin gönüllerine huzur, ömürlerine bereket katması temennisinde bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailenin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, yapılan duaların ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi