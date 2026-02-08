Orta ve Doğu Karadeniz’den il başkanlarının ve parti yetkililerinin katıldığı toplantıda parti çalışmaları ve bölgesel gündem değerlendirildi.

Çorum İl Başkanı Fatih Softa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Yeniyol Gurubu Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Yeşilyurt, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve 23. – 24. Dönem Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, Samsun İl Başkanı Hasan Gürtan, Ordu İl Başkanı Ali Sefa Aydın, Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Amasya İl Başkanı Ali Kurt, Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Giresun İl Başkanı Özcan Baran, Kastamonu İl Başkanı Harun Acar, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara ile bazı partililer katıldı.

Çorum’da Velipaşa Hanında yemekli toplantının ardından Şehir Müzesi, Saat Kulesi meydanı ve Dar Arasta gezintisinden sonra Bekiroğlu Konağında Gelecek Partisi Genel Başkan Yarımcısı Rumi Bekiroğlu ve Yeniyol Gurubu Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Yeşilyurt başkanlığında Karadeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da video konferans sistemi ile katılarak parti temsilcilerine seslendi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini bildiren Çorum İl Başkanı Fatih Softa, tüm katılımcılara teşekkür etti.

