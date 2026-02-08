Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütün kullanımının önlenebilir hastalık ve erken ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sigaranın kanser başta olmak üzere kalp-damar, solunum yolu ve metabolik hastalıklar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Afacan, sigarayı bırakmanın her yaşta sağlık kazanımı sağladığını ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.

Bırakma sürecinde doğru bilgiye erişim ve profesyonel desteğin önemine dikkat çeken Afacan, eczacıların bu noktada danışmanlık hizmeti sunarak farkındalık oluşturmayı toplumsal bir görev olarak gördüklerini kaydetti. Afacan, “Sağlıklı bir toplum için sigarasız bir gelecek mümkündür” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ