Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nln olağan genel kurulu tamamlandı. Ethem Baran, Ercan Şanal ve Hasan Sağır’ın başkanlık için yarıştıkları seçimleri 405 oyla Ercan Şanal kazandı.

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu, TSO Fuar Alanında gerçekleştirildi.



Divan Başkanlığını Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer'in yaptığı genel kurul saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne aday olan Ercan Şanal, Ethem Baran, Hasan Sağır birer konuşma yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere gündem maddelerinin onaylanarak ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Kullanılan 812 oydan 405’ini alan Ercan Şanal birlik başkanı seçilirken diğer adaylar, Ethem Baran 346, Hasan Sağır ise 54 oy aldı.

Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetimi Ercan Şanal başkanlığında şu isimlerden oluştu:

Ercan Şanal, İsa Kaya, Kerem Tokmak, Satılmış Tan, Emrah Şahin, Musa İçtüzer, Hüseyin Çelik.