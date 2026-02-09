Çorum’un efsane siyasetçisi, 19. Dönem Çorum Milletvekili, Mimar-İş İnsanı Arslan Adnan Türkoğlu’nu, bugün, aramızdan ayrılışının 3. yıldönümü nedeniyle bir kez daha şükran ve saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz.

DYP Çorum Milletvekili olarak Çorum’a kazandırdığı yatırım ve hizmetlerle gönüllerde taht kurmuş olan Adnan Türkoğlu, 9 Şubat 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmiş, 10 Şubat 2023 günü de kederli binlerce Çorumlu tarafından Ulumezar’da toprağa verilmişti.