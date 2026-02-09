Çorum’da birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aile hekimlerine yönelik “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar” başlığı altında hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Programın bu ayki teması tütün bağımlılığı tedavisi oldu.

3, 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlere il genelinde görev yapan 185 aile hekimi katıldı. Eğitimlerde; tütün bağımlılığının biyopsikososyal temelleri, kısa müdahale teknikleri, motivasyonel görüşme yöntemleri, farmakolojik tedavi seçenekleri ve izlem süreçlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

PASİF İÇİCİLİK DE BÜYÜK RİSK

Yetkililer, tütün ürünlerinin zararlarının yalnızca kullanıcılarla sınırlı kalmadığını, pasif içicilik yoluyla aynı ortamda bulunan bireylerin de ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Özellikle çocuklar, gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde solunum yolu enfeksiyonları, astım atakları, kalp-damar hastalıkları ve kanser riskinin arttığına dikkat çekildi.

Kapalı alanlarda tütün kullanımını kısıtlayan 4207 sayılı Kanun’un pasif maruziyetin önlenmesinde önemli bir hukuki zemin oluşturduğu belirtilirken, denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tütün bağımlılığıyla mücadelede en erişilebilir alan olduğuna işaret edilen programda, Aile Sağlığı Merkezlerinde sunulan sigara bırakma polikliniklerinin önemine dikkat çekildi. Bireylerin kendi aile hekimleriyle güven ilişkisi içinde düzenli takip edilmesinin bırakma başarı oranlarını artırdığı belirtildi.

Danışmanlık, davranışsal destek ve uygun ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasının kalıcı davranış değişikliğini desteklediği vurgulanırken, sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılmasının hem kronik hastalık yükünü azaltacağı hem de sağlık harcamalarının düşürülmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Eğitimlerin 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü ile aynı döneme denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığı belirtilerek, hem sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesinin hem de vatandaşların profesyonel destek almaya teşvik edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yetkililer, “Bırakılan her sigara, kazanılan her sağlıklı nefes; daha güçlü bir toplum için atılmış önemli bir adımdır” mesajını verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ