2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorum merkez ilçe nüfusu artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda merkez ilçede en büyük mahalle yine Ulukavak Mahallesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çorum’un toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 1.745 kişi azalarak 519 bin 590 olurken, merkez ilçe nüfusu ise 270 bine ulaştı. Ayrıca açıklanan verilere göre Çorum merkezin nüfusu köylerle birlikte geçen yıla göre 2.310 kişi artarak 299 bin 565’e ulaştı.

Bu rakamlarla birlikte Çorum Merkez, toplam il nüfusunun yarısından fazlasını tek başına barındıran bir yerleşim merkezi konumunu daha da güçlendirdi.

TÜİK verilerine göre Çorum merkezde nüfusun mahallelere göre dağılımı şu şekilde;

Ulukavak Mahallesi: 62 bin 482

Bahçelievler Mahallesi: 45 bin 123

Gülabibey Mahallesi: 39 bin 460

Buharaevler: 32 bin 549

Üçtutlar Mahallesi: 25 bin 681

Kale Mahallesi: 18 bin 285

Mimarsinan Mahallesi: 15 bin 651

Akkent Mahallesi: 9 bin 65

Yavruturna Mahallesi: 6 bin 350

Karakeçili Mahallesi: 5 bin 676

Çepni Mahallesi: 4 bin 804

Çöplü Mahallesi: 1.509

Yeniyol Mahallesi: 1.108

Bayat Mahallesi: 106

