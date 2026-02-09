2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorum merkez ilçe nüfusu artmaya devam ediyor.
Bu kapsamda merkez ilçede en büyük mahalle yine Ulukavak Mahallesi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çorum’un toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 1.745 kişi azalarak 519 bin 590 olurken, merkez ilçe nüfusu ise 270 bine ulaştı. Ayrıca açıklanan verilere göre Çorum merkezin nüfusu köylerle birlikte geçen yıla göre 2.310 kişi artarak 299 bin 565’e ulaştı.
Bu rakamlarla birlikte Çorum Merkez, toplam il nüfusunun yarısından fazlasını tek başına barındıran bir yerleşim merkezi konumunu daha da güçlendirdi.
TÜİK verilerine göre Çorum merkezde nüfusun mahallelere göre dağılımı şu şekilde;
Ulukavak Mahallesi: 62 bin 482
Bahçelievler Mahallesi: 45 bin 123
Gülabibey Mahallesi: 39 bin 460
Buharaevler: 32 bin 549
Üçtutlar Mahallesi: 25 bin 681
Kale Mahallesi: 18 bin 285
Mimarsinan Mahallesi: 15 bin 651
Akkent Mahallesi: 9 bin 65
Yavruturna Mahallesi: 6 bin 350
Karakeçili Mahallesi: 5 bin 676
Çepni Mahallesi: 4 bin 804
Çöplü Mahallesi: 1.509
Yeniyol Mahallesi: 1.108
Bayat Mahallesi: 106