Çorum Gazeteciler Cemiyeti bürosunda gerçekleştirilen nezaket ziyaretine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Özçiftçi, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Çam, Selim Sayan ve Fuat Aykaç da katıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Volkan Sınayuç ve Taner Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette yerel ve genel gündeme ilişkin sohbet edildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini kutlayarak nazik evsahiplikleri için teşekkür eden Alar, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında büyük bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarının çalışmalarının ilimiz açısından son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Cemiyet Başkanı Özkaleli ile yönetimi de Alar ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi