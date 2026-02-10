Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı’nın, verimli geçtiği ve olumlu sonuçlar üretmesinin beklendiği bildirildi.

Çalıştay’ın kapanış bölümünde konuşan Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalıştay süresince ortaya konan bilimsel içerik, uygulama örnekleri ve paylaşımların aile yapısının güçlenmesine ve ailede psikolojik iyi oluşun desteklenmesine anlamlı katkılar sunacağını ifade etti. Kurumlar arası iş birliğinin önemine de dikkat çeken Çağlar, sürece emek veren tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Programın sonunda çalıştaya emeği geçenlere plaketler ve hediyeler verilerek kendilerine teşekkür edildi.