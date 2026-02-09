Çorum merkez Ortakapaklı Hz. Ebubekir Camii cemaati Berat Gecesi’nde toplanan yardımı Sudan ve Yemen’e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na(TDV) bağışladı.

Toplanan bağış, Din görevlisi Rıfat Sert, Cami dernek başkanı Ali Sarıtaş ve cemaati tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV adına Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’a makbuz karşılığı teslim edildi.

Müftü Şahin Yıldırım, “Cami cemaatimizin Sudan ve Yemen’li kardeşlerimize destekleri çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla Hocamıza ve Cami Cematine teşekkür ediyor ve kandillerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi