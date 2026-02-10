Gülabibey Mahallesi'nde gözle görülür şekilde artan sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Akşam geç ve sabah erken saatlerde vatandaşlar, çocuklar sokağa çıkmaktan korkuyor. Vatandaşlar bu konuda sık sık şikâyetlerini gazetemize iletiyor.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 86. Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri başıboş köpeklerin çocukların ve mahallelinin üstüne koştuğunu ve köpeklerin kimseye herhangi bir zarar vermeden tedbir alınmasını istiyor.

Çocukların okula giderken tedirgin olduğunu dile getiren mahalle sakinleri civardaki köpeklerin toplatılmasını talep ediyor.