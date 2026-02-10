29 Ağustos 2025 tarihinde Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşanan acı kazada bisikletli Edanur,

hayatını kaybetmiş, tır şoförü serbest kalmıştı.

Aynı tır şoförünün serbest kaldıktan sadece 14 gün sonra Tokat’ta 3 kişinin yaralandığı başka bir kazaya daha karıştığı öğrenildi.

"Bir şoförün daha kaç can yakması gerekiyor?" diyen acılı aile ve Bisikletli Yaşam Platformu, sivil toplum kuruluşları ve tüm vicdan sahipleri, Eda’nın sesi olmak için bugün saat 10.00'da Çorum Adliyesi’nde Eda'nın davasına davet ediyor.

Bisikletli Yaşam Platformu’ndan Çağrı şöyle; “Eda, okul yolunda, güvenli olması gereken yerde bir TIR’ın altında kaldı. Bu dava yalnızca bir trafik kazası dosyası değildir; denetimsiz sürücülerin karşısında çocukların yaşam hakkını savunma davasıdır. Davanın 'Taksirle Öldürme' değil, 'Bilinçli Taksir' üzerinden görülmesi için tüm gücümüzle takipçisiyiz.”

10 Ocak Saat 10:00’da Çorum Adliyesi Önündeyiz!

Bisikletli Yaşam Platformu, sivil toplum kuruluşları ve tüm vicdan sahipleri, Eda’nın sesi olmak için Çorum Adliyesi’nde buluşuyor. Sokakların çocuklar için güvenli hale gelmesi, TIR’ların şehir içi yasaklarına uyması ve ağır kusurlu sürücülerin sokaklarda direksiyon sallamaması için #bisikletliyaşamiçinadalet diyoruz."