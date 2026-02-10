Proje kapsamında başlatılan eğitim programıyla katılımcıların yalnızca istihdama değil, sağlık sisteminin önemli bir parçası olmaya hazırlanacağı belirtildi. Eğitimlerde teknik bilginin yanı sıra etik ilkeler, mesleki disiplin ve insan odaklı iletişim konularına da yer verileceği ifade edildi.

Yetkililer, iyi yetişmiş teknisyen ve asistanların eczanelerde hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini artıracağını vurgularken, projenin mesleki dayanışmayı güçlendireceğini kaydetti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ