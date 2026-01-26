Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Esnaf Kefalet Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda yapılan genel kurulda divan heyeti, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında Osman Pancar, Dursun Türk, Feyzullah Özdemir ve Mehmet Felik'ten oluştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fevzi Bilgin, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu Yusuf Engin Bolpaça, Ziya Ataç, Mehmet Kentel, Mehmet Bülent Yamacı, Uğur Küçüksemerci ve İsmail Mehmet Yalçın, denetim kurulu ise Zafer Küçüksemerci, Muharrem Deler ve Yusuf Karayel'den oluştu.

Genel kurulda ayrıca ilçede 40 yılı aşkın süredir esnaflık yapan üyelere plaket verildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı