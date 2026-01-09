Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen su ürünleri denetimlerinde fotokapan uygulaması başlatıldı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi. Kurulan fotokapanlar sayesinde hassas bölgelerin daha etkin şekilde izlendiği, çevreye ve su ürünlerine zarar veren faaliyetlerin hızlı ve etkili biçimde tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer, uygulamanın yasal avcılığı desteklemeyi ve doğal yaşamın korunmasını hedeflediğini vurgulayarak, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri kaynakları bırakmanın öncelikli amaçları arasında yer aldığını belirtti.

Ayrıca vatandaşlardan, su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuata uymaları ve şüpheli durumları yetkili birimlere bildirmeleri istendi.

Muhabir: Haber Merkezi