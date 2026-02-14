Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

5 dönemdir oda başkanlığı görevini başarıyla yürüten Orhan Camcı, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyerek, altıncı kez Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı görevine seçildi.

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda Divan Başkanlığına Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Başkanvekilliğine Hüseyin Dökmeçi, Katip Üyeliklere ise İsmet Karataş, Ali Başata ve İshak Ran seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verildi. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları, gelir-gider ve bilançoların okunarak ayrı ayrı ibrası ile devam eden kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program kapsamında yer alacak eğitim, teorik ve pratik kurslar ve tahmini bütçe görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca aylık ücretler, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri de onaylandı.

Kongrede dilek ve temenniler bölümünün ardından seçime geçildi. Buna göre Orhan Camcı altıncı kez Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı’na seçildi.

Oda Yönetim Kurulu Abdullah Akyıldız, Hüseyin Çam, Kuddusi Özcan, Arif Tekçam, Cengiz Gül ve Veli Ambarcı’dan; Denetim Kurulu da Erdal Devrez, Recep Akyıldız ve Mustafa Kapucu’dan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi