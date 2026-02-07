AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yakup Alar tarafından yapılan temaslar neticesinde ilimiz Kargı İlçesi’ne Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına yönelik ihale yapıldı.

Bu kapsamda sağlık tesislerinin yapım işi ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalanarak yer tesliminde bulunuldu.

İl Başkanı Alar; “Vatandaşlarımıza daha etkin, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bu önemli yatırımın, 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanmaktadır. Bu kıymetli yatırımın Kargı’mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memisoglu’na, milletvekillerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor; ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi