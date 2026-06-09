AK Parti Mecitözü İlçe Başkanlığı görevine ilişkin yer alan “görevden alındı” iddialarıyla ilgili Haşim Atmaca’dan açıklama geldi.

Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki görevden alınmış değilim, görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle ‘görevden alındı’ şeklindeki ifadeler doğru değildir” dedi.

Görev süresine de değinen Atmaca, ilçe teşkilatında aktif rol aldığını ve sorumluluklarını yerine getirmek için özveriyle çalıştığını ifade etti. Açıklamasında, “Görev yaptığım süre boyunca teşkilatımızın ve ilçemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ettim, vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdim” ifadelerine yer verdi.

Görev ve makamların geçici olduğuna vurgu yapan Atmaca, istifasının siyasi çizgisinde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirterek, “Görevler gelip geçicidir. Asıl olan hizmet etmek ve dava bilinciyle hareket etmektir. İstifa etmiş olmam, inandığım değerlerden ve davamdan ayrıldığım anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığını da dile getiren Atmaca, siyasi çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, “Görevimiz olsa da olmasa da davamız, yolumuz ve duruşumuz bellidir. Milletimize hizmet etmeye ve liderimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi