Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB’in hayata geçirdiği Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi başladı. Program kapsamında destek üst limiti 30 milyon TL’ye çıkarıldı.

Çorum ekonomisinin lokomotifi konumundaki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik önemli bir destek programı daha devreye alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğinde yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı ikinci başvuru dönemi resmen açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın yeni dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin üretim gücünü ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek destek üst limitinin 30 milyon TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Kacır, 2025 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar 3 bin 395 KOBİ’ye toplam 54,7 milyar TL finansmana erişim sağlandığını ifade etti.

KOSGEB Çorum İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da yaptığı açıklamada, Çorum’un üretim gücüne dikkat çekerek yerel işletmelere çağrıda bulundu. Tonkuş, “Çorum, sanayisi ve üretim kültürüyle bölgenin parlayan yıldızıdır. KOBİ’lerimizin teknolojik altyapılarını güçlendirmek, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve küresel pazarda daha rekabetçi hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlanan bu destekler, ilimizdeki imalatçılar için önemli bir fırsattır” dedi.



30 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

Program kapsamında savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 30 milyon TL’ye kadar, diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere ise 20 milyon TL’ye kadar finansman sağlanacak. Krediler 36 ay vadeli olacak ve işletmelere 20 puan finansman desteği sunulacak.

Ayrıca KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet imkânı da sağlanırken, üretimde dijitalleşme, otomasyon sistemlerine geçiş, yeni makine ve teçhizat yatırımları ile yazılım alımları desteklenecek. Program kapsamında nitelikli personel istihdamına yönelik giderler de karşılanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Destek programına başvurular, KOSGEB’in E-KOBİ sistemi üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Şartları taşıyan imalatçı KOBİ’ler başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen işletmeler KOSGEB Çorum Müdürlüğü’ne başvurabilecek ya da kurumun resmi internet sitesi üzerinden süreçle ilgili bilgilere ulaşabilecek.

Çorumlu girişimcilerin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2026’ya kadar projelerini hazırlayarak başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.