Belediye ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında baraj çevresinde 3,5 kilometrelik ring hattı oluşturuluyor. Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bisiklet yolu ile yürüyüş parkuru inşa edilirken, dinlenme ihtiyacını karşılayacak oturma alanları ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri de hayata geçiriliyor.

Kent sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanların artırılmasını amaçlayan proje kapsamında çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Tamamlandığında Çomar Barajı'nın hem spor yapmak isteyenler hem de aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir cazibe merkezi olması bekleniyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin doğayla buluştuğu en kıymetli alanlardan Çorum Barajı’nı daha ulaşılabilir, daha yaşanabilir hale getirmek için aşkla çalışıyoruz. 3,5 kilometrelik ring hattı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle Çorum Barajı şehrimizin yeni cazibe merkezi olmaya devam edecek.”

Belediye yetkilileri, 2. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin sosyal yaşam açısından daha işlevsel hale geleceğini ve vatandaşların doğayla iç içe kaliteli zaman geçirebileceği önemli bir rekreasyon alanı kazanacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi