Çocuklarının cinayete kurban gittiğini iddia eden aile son dönemde faili meçhul olan bir çok dosyanın yeniden açıldığını hatırlatarak bu dosyanın da yeniden açılabilmesi için destek talebinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı için ilimize gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile iki dakika görüşme imkanı bulan Samet Şeker’in ailesi davada 3 kez savcı değiştiğini ve dosyanın kapatıldığını belirterek davanın yeniden başlaması için destek istedi.

Bakan Çiftçi ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya da taleplerini ileterek bir dosya sunan Şeker ailesi “Oğlumuzun katillerinin bulunmasını istiyoruz” dediler.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ailenin Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile irtibata geçmesi için görevlilere talimat verdi.

Muhabir: Haber Merkezi