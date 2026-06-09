Çorum’un Mecitözü ilçesinde AK Parti teşkilatında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. İlçe Başkanı Haşim Atmaca’nın görevden alındığı öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mecitözü’nde yürütülen teşkilat çalışmaları ve saha performansının değerlendirilmesi sonucunda ilçe başkanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca’nın görevine son verildiği belirtildi.

Görev değişikliğinin ardından, yeni ilçe başkanının belirlenmesi için parti içinde çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Sürecin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.



Öte yandan, Mecitözü’ne bağlı bazı köy muhtarlarının, Atmaca’nın görevden alındığı haberinin duyulmasının ardından AK Parti Mecitözü İlçe Başkanlığı binasında bir araya gelerek alınan karara tepki gösterdiği öğrenildi. (Haber Merkezi)