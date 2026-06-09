İçişleri Bakanı, Çorum’un Fahri Hemşehrisi Mustafa Çiftçi’nin, AK Parti Çorum İl Danışma Toplantısı’ndaki “Benim valiyken Cenab-ı Hak’tan bir niyazım vardı; Rabbim, bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs Valiliği’ni nasip et… İnanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek” sözleri, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, sosyal medya hesabından paylaştığı yandaki fotoğrafa “Elbet var bizim de bir hayalimiz” ibaresini ekledi. Fotoğraf, Bakan Çiftçi, Başkan Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ü Mescid-i Aksa önünde gösteriyor.