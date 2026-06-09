ORKASİFED’in düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nin “İnsan-Ekonomi ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı oturumu, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın moderatörlüğünde, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi, tanınmış yazar Saygı Öztürk ve Dr. Ozan Bingöl’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Yolyapar, gazeteciliğe başladığı 1970 yılından beri Çorum’un ekonomik, sosyal, kültürel, her alandaki gelişiminin canlı tanığı olduğunu belirterek, yıllar yılı hayalini kurduğu sanayileşme başarısını büyük bir mutlulukla izlediğini, ancak Çorumluların Hitit uygarlığının önemini gereği gibi algılayamamalarından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Saygı Öztürk, 1980 Çorum olaylarını izlemek üzere geldiği Çorum’da, Hürriyet muhabiri olarak büyük sıkıntılar yaşadığını, rehin alındığını ve adeta ölümün kıyısından döndüğünü anlattı.

“Çorum Dostu” Saygı Öztürk, Çorum’un her alanda sağladığı gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını da belirterek, fırsat bulduğunda Çorum’a gelmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ozan Bingöl ise, halkın en temel ihtiyaçlarında ağır vergi yükünün bulunduğunu rakamlarla anlatırken, verginin vergisinin alınması gibi garip uygulamaların devam ettiğini, vergi adaletsizliğinin bütçe dengesizliklerinin ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin temel nedenini oluşturduğunu anlattı.