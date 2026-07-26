Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Mehmet Kurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da hazır bulundu. Görüşmede, kentteki kamu kurumları arasındaki işbirliği ile Çorum’a yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, Mehmet Kurt’a misafirperverliği için teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aşgın ve Yağbat’a teşekkür etti.

Mehmet Kurt, yeni görevinde adalet hizmetlerinin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için çalışma arkadaşlarıyla birlikte gayret göstereceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi