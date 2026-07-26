Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali devam ediyor. Festival coşkusunun beşinci gününde düzenlenen konserde rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Konser için Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, Sefo'nun sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Sefo, performansıyla özellikle gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Işık gösterileriyle renklenen gecenin sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı