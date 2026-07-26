Çorum Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde hizmet alan bireyler için sosyal etkinlik kapsamında lavanta bahçesi ve baraj gezisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı merkez tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, bireylerin sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi, doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve keyifli anılar biriktirmeleri amaçlandı.

Lavanta Bahçesi’nde yapılan gezide mor renklerin oluşturduğu doğal güzellikler arasında vakit geçiren bireyler, doğayı yakından keşfetme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de huzurlu anlar yaşayan katılımcılar, arkadaşlarıyla birlikte güzel bir gün geçirdi.

Gezinin devamında baraj çevresinde yürüyüş yapan bireyler, açık havanın ve doğanın tadını çıkardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de sosyal, kültürel ve rekreatif faaliyetlerle bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, toplumsal hayata daha aktif katılımlarını desteklemeye ve mutlu anılar biriktirmelerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi