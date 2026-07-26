Çorum Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve stajyer avukatlar, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili, önceki dönem Çorum Baro Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette hukuk alanındaki gelişmeler ve mesleki tecrübeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Çorum Barosu heyeti, nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Kenan Yaşar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Ziyaret programının ardından Anayasa Mahkemesi Koordinatör Raportörü Ömer Gedik tarafından Çorum Barosu stajyer avukatlarına yönelik “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde stajyer avukatlara bireysel başvuru süreci, başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı. Çorum Barosu, bilgi ve tecrübelerini paylaşan Ömer Gedik’e katkılarından dolayı teşekkür ederek görevinde başarılarının devamını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi