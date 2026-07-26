Çorum Orman Müdürlüğü'nden emekli, Çorum Post İnternet Haber Sitesi Sahibi Satılmış İnaç'ın babası Memduh İnaç (81), hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Harmancık Köyü'nden (Efe Dayı lakaplı) merhum Satılmış İnaç'ın oğlu, Çorum Belediyesi'nden emekli Yılmaz İnaç, Erol İnaç, Güllü Taşkıran ve Gülsen İpek'in babaları, Ticaret Lisesi'nden emekli Ali İpek ile Olcay Taşkıran'ın kayınbabaları Memduh İnaç, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Ulumezar’da dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayp Sarı, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Müteahhidi Par Plastik San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Basın Çorum Derneği Başkanı Erkan Karaca, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, gazeteciler, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi