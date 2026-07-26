Bir dizi ziyaret, inceleme ve toplantı kapsamında Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Anitta Otel’de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çorum’un sanayide önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Aydal, buna karşın şehirdeki sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Çorum’un üretim gücüyle Türkiye genelinde üst sıralara yükseldiğini ve çok sayıda ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Aydal, “Sanayi elbette iş ve gelir demektir. Ancak beraberinde bazı sosyal sorunları da getirebilir. Çorum’da sanayi gelişirken, aynı zamanda bazı suç oranlarında ciddi artışlar yaşandığı görülüyor” dedi.

Suç oranlarındaki artışa ilişkin verileri paylaşan Aydal, özellikle gasp, hırsızlık ve cinayet gibi olaylarda dikkat çekici yükselişler olduğunu öne sürdü. Bu artışların detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Aydal, “Eğer bu verileri doğru analiz edemezseniz, çözüm üretmeniz mümkün olmaz” diye konuştu.

Tarım sektöründe yaşanan gerilemeye de değinen Aydal, Çorum’da tarımsal üretimin önemli ölçüde azaldığını belirterek, bunun nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Sanayideki büyümeye rağmen kentin göç vermesinin de önemli bir çelişki olduğuna dikkat çekti.

Mesleki eğitim konusuna da değinen Aydal, meslek liselerinde öğrenci sayısının düşmesinin önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. “Sanayiye eleman yetiştiren meslek okullarında öğrenci sayısı azalıyor. Bu ciddi bir çelişkidir. Okul sayısı ve öğretmen sayısı artarken öğrenci sayısının düşmesi mutlaka incelenmelidir” dedi.

Aydal, eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle gençlerin meslek sahibi olmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde işsizlik sorununun daha da büyüyeceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda elde edilen verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirten Aydal, Çorum’un gelişimi için sosyolojik ve ekonomik verilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi