Dalyan ile birlikte Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı’nın katıldığı ziyarette, kuyumculuk sektöründe başlayan girişimcilik yolculuğunu, altın rafinerisi, enerji, finans, döviz, gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birine dönüştüren Ahmet Ahlatcı’nın, Çorum’un geleceğine ilişkin görüşleri dikkatle dinlendi.

Görüşmede Yağmur Ahlatcı’nın yanı sıra, Çorum’un tanınmış iş insanları Mehmet Tütüncü ve Mehmet Haboğlu da yer aldı.

Görüşmede ayrıca, “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibinin hazırladığı ve önümüzdeki dönemde TSO’da hayata geçirilmesi planlanan projeleri içeren kapsamlı vizyon dosyası Ahmet Ahlatcı’ya sunuldu.

Erkan Dalyan, Çorum’un ortak akıl ve istişare kültürüyle daha güçlü bir geleceğe ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi