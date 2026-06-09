İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum’un en uzun süre görev yapan valilerinden biri. Çiftçi, 6 Kasım 2018 ile 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

Zülkif Dağlı 17 Ağustos 2023 ile 27 Eylül 2024 tarihleri arasında Çorum’un Valisi idi.

Vali Ali Çalgan ise, 19 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atandığı Çorum Valiliği görevini sürdürüyor.

Çorum’un son üç valisi, geçen hafta sonu Çorum’da bir araya geldiler ve tarihi Saat Kulesi önünde yukarıdaki tarihi fotoğrafı çektirdiler.