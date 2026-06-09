Birbirinden renkli stantların yer aldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrendi. Öğrenciler hazırlık sürecinde aktif rol alarak sorumluluk üstlenirken, ekip çalışması sayesinde iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kermes kapsamında yürütülen “Ailemle Eğitim Yolculuğu” çalışmaları da etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Velilerin aktif katılımıyla hazırlanan ürünler ve etkinlikler, aile-okul iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kermes boyunca elde edilen gelirin öğrencilerin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi