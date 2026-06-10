CHP’de 74 il başkanı Ankara’da bir araya gelerek, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in grup toplantısına katıldı. Solmaz, ilçe başkanları ve kadın kolları başkanları ile birlikte Ankara’ya gitti.

Aralarında Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın da bulunduğu 74 il başkanı, ortak basın açıklaması yaparak, kurultayın bir an önce yapılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, “2 milyon üyemizin iradesi; CHP’yi bu cendereden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü tüm gücüyle sürdürecek kudrete sahiptir” dedi.

Solmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KURULTAY ACİLEN TOPLANMALI”

“Atamızın emaneti, Cumhuriyetin kurucusu partimiz, AKP iktidarının siyasi çıkarları uğruna demokrasi tarihimizde hiç görülmemiş şekilde felç edilmeye çalışılıyor.

Partimiz atlattığı büyük badirelerde bu gibi dönemlerde ne yapacağını kurumsal hafızasına kazımıştır.

CHP kurulduğu günden yana kongreler ve kurultaylar partisidir.

İktidar tarafından kurgulanmış gerilimin mahkeme salonlarından sokaklara taşmasını engellemenin yolu, meşru rekabet arenası olan kurultayımızın toplanmasıdır.

“MESELE MEMLEKETİMİZDİR,

MİLLETİMİZİN İRADESİDİR”

Tarihimiz boyunca olduğu gibi, tüm oyunları bozmak için kendi öz gücümüze, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesine dönmek zorundayız.

Çünkü mesele partimizin iç meselesi değildir. Partimizde bir ikilik, çekişme ve kavga yoktur. Mesele memleketimizdir, milletimizin iradesidir.

Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026’dan önce olmalıdır ve bir an önce ilan edilmelidir.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz;

Cumhuriyet Halk Partisi’nde egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür.

Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu’dur.

“HALKIN DEDİĞİ OLUR”

Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve AKP iktidarına karşı birleşen halkımızın partimizden beklentisi bir an önce iktidar yürüyüşüne devam etmesidir.

81 ilde örgütlerimiz kurultaya da iktidara da hazırdır.

2 milyon üyemizin iradesi; CHP’yi bu cendereden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü tüm gücüyle sürdürecek kudrete sahiptir.

Halkın dediği olur.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ