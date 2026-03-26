Yeni Asya Medya Grup Çorum Temsilciliği, 29 Mart 2026 Pazar günü saat 13.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda, vefatının 66. yılında Bediüzzaman Said Nursi’yi anma programı düzenledi.

Programda, Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik açış konuşmasını yapacak, eğitimci-yazar Ahmet Dursun ise “Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” konulu bir konferans verecek.

Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güney, Çorum Temsilcisi Erdal Odabaş ve Süleyman Alıç, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler.