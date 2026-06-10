Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Çerkes halkına ve Kafkas kültürüne yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı nitelikte olduğunu değerlendirdiği ifadeler nedeniyle açıklama yaptı.

Dernek, ilgili kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılacağını bildirirken, konunun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu başta olmak üzere yetkili mercilere taşınacağını duyurdu.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Çerkes halkına, Kafkas kültürüne ve toplumun manevi değerlerine yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü ve ayrımcı nitelikte olduğunu değerlendirdiği söylemlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ömer İder ve Gençlik Kolları Başkanı Eda Nur Zengin tarafından, Göktürk Ömer Çakır ile söz konusu söylemlere yayınlarında yer verdiği belirtilen Ötüken Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni tarafından sarf edilen ifadelerin kınandığı belirtildi.

“TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VEREN BİR YAKLAŞIM”

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Yüzyıllardır bu topraklarda onuru, ahlakı, insan sevgisini, saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü yaşatan Çerkes halkının; tarihi, kültürü ve kimliği üzerinden hedef alınması yalnızca bir topluluğa yönelik hakaret değil, aynı zamanda toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna zarar veren kabul edilemez bir yaklaşımdır” denildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi ile insan onurunun korunmasına ilişkin 12. ve 17. maddelerine dikkat çekilerek, herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ VURGUSU

Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türk Ceza Kanunu’nun nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen 122. maddesi, hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu düzenleyen 216. maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

Dernek açıklamasında, “Çorum’da yaşayan Kafkas kökenli vatandaşlarımız ve toplumumuzun değerlerine saygı duyan tüm hemşehrilerimiz tarafından hazırlanacak dilekçeler ilgili kurumlara sunulacak; ayrımcılık yasağı, insan onurunun korunması ve eşitlik ilkesinin ihlal edilip edilmediğinin değerlendirilmesi amacıyla başta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olmak üzere yetkili mercilere resmi başvurular gerçekleştirilecektir” görüşüne yer verildi.

Ayrıca konunun hukukçular tarafından ayrıntılı şekilde incelendiği belirtilen açıklamada, ilgili kişi ve kurumlar hakkında mevzuatın öngördüğü idari ve adli süreçlerin işletilmesi amacıyla gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağı ifade edildi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu açıklamasında, “Bizler; Adige, Abaza, Ubıh ve tüm Kafkas halklarının tarihine, kültürüne ve onuruna sahip çıkmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hiçbir kişi veya kurumun, herhangi bir halkı, kültürü ya da etnik kimliği aşağılayan söylemlerle toplumsal huzuru zedelemesine sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda toplumun tüm kesimleri hukukun üstünlüğü, insan onuruna saygı, kardeşlik ve toplumsal dayanışma ilkeleri etrafında birleşmeye davet edilerek, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dilin hâkim olduğu toplumsal bir iklim için ortak sorumluluk çağrısında bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR