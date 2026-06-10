Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çorum'a yapılması planlanan yeni cemevi projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, cemevi projesine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Çorum'da birlik ve beraberlik kültürünün güçlendirilmesine yönelik konular da ele alındı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çorum'un toprağında eren nefesi vardır, birlik sofrasında her canın sesi vardır” görüşüne yer verilerek, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ayrıca nazik ziyaretleri ve cemevi projesine ilişkin yapılan görüşmeler dolayısıyla Başkan Aşgın'a teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi