Aylardır süren o uykusuz ve yorucu sınav maratonunda ter döken öğrencilerin ve ailelerinin kalbi artık yerinden çıkacak gibi atıyor. Gençlerin lise hayallerini şekillendirecek olan o büyük sınava sayılı saatler kala, başkentten gelen son dakika tatil haberi milyonlarca hanedeki planları tamamen değiştirdi. Milli takımın yeşil sahalardaki tarihi randevusu yüzünden takvimi kaydırılan zorlu sınav öncesi, stres altındaki milyonlarca gence derin bir nefes aldıracak o zorunlu mola kararı nihayet hayata geçirildi.

Milli Maç Sınav Takvimini Şaşırttı

A Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki o kritik Paraguay karşılaşmasının turnuva takvimine damga vurması, eğitim dünyasında da tüm hesapları altüst etti.

Milyonların ekran başına kilitleneceği o dev maçın saatleriyle çakışmaması adına 14 Haziran'da yapılması planlanan LGS'nin 13 Haziran Cumartesi gününe çekildiği hatırlatıldı. Yaşanan bu ani takvim değişikliğinin ardından, sınav merkezlerindeki hazırlıkların omuzlara yüklediği ağır mesainin eksiksiz tamamlanabilmesi için acilen düğmeye basıldığı aktarıldı.

81 İlde Okulların Kapısına Kilit Vuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi duyuruya göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki ilkokul, ortaokul ve liselerin 12 Haziran Cuma günü kapılarını öğrencilere tamamen kapatacağı ifade edildi.

Verilen bu bir günlük arada okul binalarındaki sınıfların tek tek dezenfekte edileceği ve salon düzenlemelerinin bitirileceği kaydedildi. Çocukların o stresli sınava en sağlıklı ve güvenli koşullarda girebilmesi için hiçbir detayın atlanmayacağı vurgulandı.

Cumartesi sabahı gençlerin lise sıraları için dökeceği alın teri bekleniyor.

