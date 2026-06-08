Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 502 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS taban puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru sürecine ilişkin detaylara, branşlara göre kadro dağılımına ve kontenjan listesine yayımlanan ilan üzerinden ulaşabilecek.

ÇORUM'DA 8 PERSONEL ALINACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Çorum'da 2 büro personeli, 4 erkek destek personeli ve 2 kadın destek personeli olmak üzere 8 personel alınacak.

Alımlar, yalnızca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek ve adaylara herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Sınavsız şekilde yapılacak bu büyük personel alımında en fazla kontenjanın destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

İlanda yer alan bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Başvuru ekranı 15.06.2026 tarihinde açılacak ve 29.06.2026 günü saat 23:59 itibarıyla kapanacaktır. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr) giriş yaparak müracaatlarını tamamlayabilecekler.