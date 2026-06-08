Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 810 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 8. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Konya'da büyük bir heyecanla tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF), Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen turnuvanın final müsabakaları, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvada; Abluka, Pentagon, Motif, Equilibrio, Küre, Kulami ve Mangala oyun kategorilerinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, zekâlarını ve stratejik düşünme becerilerini sergileyerek derece elde etmek için yarıştı.

Finalde ilimizi temsil eden öğrencimiz de turnuvada önemli başarılara imza attı. Bekir Aksoy İlkokulu öğrencisi Beril Atılgan, İlkokul Küre Kategorisi'nde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı.

Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Sarp Burak Kolcu da Ortaokul kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye 4’ncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada öğrenciler, onları yetiştiren öğretmenler ve desteğini esirgemeyen aileler tebrik edilerek başarılarının artarak devamı dilendi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR