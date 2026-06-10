Geçtiğimiz 2 buçuk yılda Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’na yeni yatırımlar yapan Çorum Belediyesi, banyo ve duş alanları, lokanta ve çay ocağı tesisleri ve dinlenme alanlarını yenileyerek esnafın hizmetine sundu. Belediye son olarak iş yerlerinin tadilatlarını yaparak, garaj camisini onardı.

Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı Amiri Adem Güleç, tesis olarak bölgenin en iyisi olduklarını, Türkiye’nin de en iyi kamyon garajı olmaya aday olduklarını söyledi.

Tesiste nakliyeci ve şoför esnafı için her türlü hizmeti verdiklerini aktaran Güleç, Çorum Belediyesi’nin yatırımlarının nakliyeci ve şoför esnafını memnun ettiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE’NİN EN UCUZ KAMYON GARAJI"

Garajın gerek temizliği, gerekse de tesisleri ile Türkiye’nin her yerinden gelen şoförlerden tam not aldığını bildiren Güleç, “Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kamyon ve tır garajımız Türkiye’nin en ucuz tır ve kamyon garajıdır. Garajımız 7 gün 24 saat açık olup şoför esnafımız banyolardan ücretsiz yararlanmaktadır. Şehir dışından gelen kamyon ve tır şoförleri gerek güvenlik gerek temizlik ve diğer hizmetlerimizde oldukça memnun ayrılmaktadır.” dedi.

Güleç, toplam 260 kamyon ve tır kapasiteli Kamyon Garajı’nda 21 yazıhane ile birlikte berber, bakkal, lokanta, kahvehane, kamyon ve tır yıkama, çadır, lastikçilerin bulunduğunu belirterek, "Tesis olarak hayatlarını yollarda geçiren ve ekmek kavgasında olan kamyoncu ve tırcı esnafımıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz, onlar da kentimizden memnun ayrılıyor." diye konuştu.

Adem Güleç iş yeri tadilatları ve garaj camisinin onarımındaki desteği için başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve peyzaj desteği veren Park Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür etti.