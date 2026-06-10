Köy Hizmetleri’nden emekli İnşaat Mühendisi Makbule Eskizara Avşar (67) tedavi görmekte olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayata veda etti.

Beyaz eşya servisi sahibi Kemal Avşar’ın eşi, Mimar Işın Avşar Yalçın ve Diyetisyen Ayşin Avşar Sarıçimen’in anneleri, emekli matematik öğretmeni Mustafa Avşar’ın kardeşinin eşi, Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş’ın ise amcasının eşi olan Makbule Eskizara Avşar’ın cenazesi, bugün (10 Haziran 2026 Cuma) Hıdırlık Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra buradaki aile kabristanına defnedilecek.