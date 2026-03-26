Sivas Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Antre” isimli oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yarın akşam saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde ücretsiz olarak sergilenecek.
Oyun, 28 Mart Cumartesi günü de saat 14.00’de ve saat 20.00’de perde açacak.
Özlem Saraç’ın yazdığı oyunu Elif Yalçın yönetiyor. Başlıca rolleri, Mesut Elbay, Nilhan Nimet Öğütcen Topal, Hülya Keli, Özge Tepe, Muhammed Özkan, Mücahit Boyraz, Muammer Çağatay Keser ve Elif Yalçın paylaşıyor.
