SMA Tip-2 kas hastalığı ile mücadele eden Çorumlu Mustafa Baran Karakiraz için tedavi sürecinde gerekli olan maddi desteğin bir an önce toplanabilmesi amacıyla kamuoyuna yeniden destek çağrısında bulunuldu.

Mustafa Baran’ın ailesi, Valilik onaylı hesaplar üzerinden yapılacak bağışlarla tedavi için gerekli tutara ulaşılmasını ve sürecin en kısa sürede başlatılmasını bekliyor.

Zamanla yarışılan bu süreçte, bugüne kadar Çorumluların katkılarıyla önemli bir mesafe kat edilen kampanyada, minik Mustafa Baran’ın hayata tutunabilmesi için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ HESAPLARI

Ziraat Bankası – Nakit Bağış Hesapları

TL IBAN: TR420001009010871741605001

EURO IBAN: TR850001009010871741605003

USD IBAN: TR150001009010871741605002

Alıcı adı: Mustafa Baran Karakiraz

Açıklama: SMA Mustafa Baran

DİĞER DESTEK KANALLARI

SMS ile destek olmak isteyen vatandaşlar, BARAN yazıp 4319 numarasına göndererek kampanyaya katkıda bulunabiliyor.

Aile, tedavi sürecinin tamamlanabilmesi için tüm Çorum halkına çağrıda bulunarak, “Zaman daralıyor, her destek hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi