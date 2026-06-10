Çorum'da hakkında 2019 yılında iflas kararı verilen bir şirketle ilgili dikkat çeken yeni gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla şirketin iflası kaldırıldı, kararın kesinleşmesiyle birlikte tasfiye süreci sona erdi.
İFLAS KARARI 2019'DA VERİLMİŞTİ
Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 13213 sicil numarasıyla kayıtlı Arar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22 Mayıs 2019 tarihli kararıyla iflas hükmü verilmiş 2023 yılında da iflasın kaldırılmasına karar verilmişti.
Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26 Mayıs 2026 tarihli kararıyla iflasın kaldırılması kararı kesinleşti.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ