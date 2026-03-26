St. Petersburg Devlet Sanat ve Tasarım Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Dünyanın Sanatçının Gözünden Görünümü” (Мир глазами художника) uluslararası sergi-yarışmasının sonuçları açıklandı. “Dünya Etrafında: Sınır Tanımayan Sanat” festivali kapsamında gerçekleştirilen organizasyon; akademik portre, manzara, soyut sanat, dijital resim, grafik, fotoğraf, seramik ve heykel gibi birçok farklı kategoride sanatçıları bir araya getirdi.

Prestijli yarışmada Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’yi temsilen katılan Esen, “Heykel” (Round Sculpture) kategorisinde sergilediği eseriyle dünya genelinden sanatçılar arasında ikincilik (II.’lik) ödülüne layık görüldü.

Esen’in “Sculpture of Senay Aybuke” adlı eseri; Şenay Aybüke Yalçın ile Mustafa Kemal Atatürk figürlerini bir araya getiriyor. Yarı ton tekniğiyle tasarlanan ve metal malzeme kullanılarak oluşturulan çalışma, iç içe geçmiş iki farklı figürden oluşuyor. Eser, farklı açılardan bakıldığında figürlerin birbirini etkilemeden izlenebilmesiyle dikkat çekiyor.

Uluslararası alanda elde edilen bu başarı, hem Çorum hem de Türkiye adına gurur kaynağı oldu.

