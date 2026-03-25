Çorum Sanayi Sitesi'nin daha güvenli bir site olması için çalışmalara start verildi.

Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çorum Mobilyacılar Odası ve Çorum Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası işbirliği ile sanayi sitesinin güvenlik sorununa neşter vuruluyor.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB’un da destek verdiği proje kapsamında sanayide belirlenen noktalara nizamiye kulübeleri yerleştirilecek. İlk nizamiye kulübesinin temeli ise Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal ve Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar’ın hazır bulunduğu alanda atıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda olarak uzun süredir bu projenin hazırlığını yaptıklarını belirterek, proje kapsamında sanayi sitesinde belirlenen noktalara nizamiye kulübeleri yerleştirileceğini ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sanayi sitesinin daha güvenli hale geleceğini dile getirdi.

Projeye destek veren ve hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar’a teşekkür eden Oda Başkanları Necmettin Uzun, Fatih Erdal ve Abdullah Uyar, projeye sıcak bakan ve destek veren tüm sanayi esnafına da minnettar olduklarını kaydettiler.